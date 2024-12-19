Путин получил данные спецслужб РФ по задержанию украинских диверсантов в Словакии

16:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что недавно получил от спецслужб информацию о задержании в Словакии украинских диверсантов с картами расположения газовых энергообъектов.

«Совсем недавно мне наши спецслужбы доложили о том, что в Словакии, по-моему, задержаны диверсанты, причем ясно, что украинские диверсанты, с картами расположения объектов газовой энергетики в Словакии», — рассказал глава российского государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.