На Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России — Путин

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России нужен долгосрочный и прочный мир на Украине, а не перемирие. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Нам нужно не перемирие, нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос — как обеспечить эти гарантии. Но в целом можно поискать», — отметил он.