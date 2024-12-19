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НОВОСТИ

На Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России — Путин

16:40 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России нужен долгосрочный и прочный мир на Украине, а не перемирие. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Нам нужно не перемирие, нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос — как обеспечить эти гарантии. Но в целом можно поискать», — отметил он.

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