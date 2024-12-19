0
0
148
НОВОСТИ

Путин считает, что уберег Россию, и страна отошла от края пропасти

16:50 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин убежден, что своими решениями уберег Россию, отведя ее от края пропасти, и защитил от риска полной потери суверенитета. Об этом он сказал на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Да. Я считаю, что не просто уберег (страну — прим. ТАСС) — я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, тотальной потере суверенитета», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си о том, считает ли российский лидер, что уберег Россию, как завещал бывший президент Борис Ельцин

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 19.12.2024
Зеленский может получить убежище в России, потому что РФ никому не отказывает — Путин
0
13
17:32 19.12.2024
В развитии искусственного интеллекта Сбер ориентируется на Китай
0
23
17:25 19.12.2024
Первый зампред Сбера Ведяхин: То, что сейчас происходит с искусственным интеллектом – это только начало
0
30
17:12 19.12.2024
Экономика ЕС может рухнуть, при Трампе ее состояние ухудшится — Politico
0
106
17:00 19.12.2024
Каллас считает, что преждевременные переговоры с РФ станут «плохой сделкой» для Украины
0
142
16:40 19.12.2024
На Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир с гарантиями для России — Путин
0
171
16:35 19.12.2024
Путин получил данные спецслужб РФ по задержанию украинских диверсантов в Словакии
0
176
16:30 19.12.2024
Путин считает, что решение о начале СВО надо было принимать раньше 2022 года
0
181
16:22 19.12.2024
Путин признался, что за время СВО «стал меньше шутить и почти перестал смеяться»
0
170
16:20 19.12.2024
Путин не стал осуждать Байдена за помилование сына
0
166

Возврат к списку