Путин считает, что уберег Россию, и страна отошла от края пропасти
16:50 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин убежден, что своими решениями уберег Россию, отведя ее от края пропасти, и защитил от риска полной потери суверенитета. Об этом он сказал на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
«Да. Я считаю, что не просто уберег (страну — прим. ТАСС) — я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, тотальной потере суверенитета», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си о том, считает ли российский лидер, что уберег Россию, как завещал бывший президент Борис Ельцин
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