Первый зампред Сбера Ведяхин: То, что сейчас происходит с искусственным интеллектом – это только начало
17:25 19.12.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Ведяхин считает это очень полезным. Он привел данные, согласно которым ИИ снижает нагрузку на человека на 20-30%. «Ну и, конечно, ИИ должен быть еще более эмпатичным, еще больше чувствовать человека, чтобы помогать ему и работать с ним вместе», – добавил он.
Говоря о перспективных направлениях развития ИИ, Ведяхин назвал внедрение рекомендательных систем и робототехники. По его оценке, в этих направлениях Китай демонстрирует огромный прогресс. Не случайно, по его словам, китайская фантастика рекомендована для чтения топ-менеджменту Сбербанка.
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