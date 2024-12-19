Первый зампред Сбера Ведяхин: То, что сейчас происходит с искусственным интеллектом – это только начало

17:25

Фото пресс-службы Сбера



То, что сейчас происходит в области искусственного интеллекта (ИИ), – это только начало: в ближайшие два-три года будут появляться совместные команды, в которых реальные люди будут взаимодействовать с ИИ-помощниками и ИИ-ассистентами. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка рассказал в интервью агентству Синьхуа.

Ведяхин считает это очень полезным. Он привел данные, согласно которым ИИ снижает нагрузку на человека на 20-30%. «Ну и, конечно, ИИ должен быть еще более эмпатичным, еще больше чувствовать человека, чтобы помогать ему и работать с ним вместе», – добавил он.

Говоря о перспективных направлениях развития ИИ, Ведяхин назвал внедрение рекомендательных систем и робототехники. По его оценке, в этих направлениях Китай демонстрирует огромный прогресс. Не случайно, по его словам, китайская фантастика рекомендована для чтения топ-менеджменту Сбербанка.