ЕС принял решение по поводу действий с незаконно блокированными активами РФ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит ЕС принял юридически обязывающее для всех стран сообщества решение, что незаконно блокированные суверенные активы России останутся заморожены до конца конфликта и компенсации убытков Украины. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

«На основании закона ЕС российские активы останутся блокированы, пока Россия не прекратит» специальную военную операцию на Украине, и «не компенсирует ей убытки», причиненные конфликтом, говорится в заявлении саммита. Решения Европейского совета (саммита ЕС) носят юридически обязывающий характер для институтов ЕС и всех его стран-членов, они могут быть пересмотрены только единогласным постановлением другого саммита.