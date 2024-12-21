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Задержанный по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова арестован судом

20:35 19.12.2024 Источник: Интерфакс

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал уроженца Узбекистана Ахмаджона Алижона угли Курбонова, задержанного по уголовному делу о теракте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Ходатайство удовлетворено", - сообщили в суде в четверг. Мера пресечения фигуранту избрана на срок месяц и 30 суток.

Фигуранту, согласно информации суда, предъявлено обвинение в совершении теракта ("б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, ч. З ст. 223.1 УК РФ).

Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом от слушателей режиме.

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