Глава Узбекистана назвал убийство генерала Кириллова «подлым терактом»

21:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев охарактеризовал в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным убийство начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова как подлый теракт. Как сообщает пресс-служба Кремля, руководители двух стран договорились продолжить тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

«Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт, — подчеркивается в сообщении. — Акцентировано намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму».