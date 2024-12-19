Глава Узбекистана назвал убийство генерала Кириллова «подлым терактом»
21:09 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев охарактеризовал в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным убийство начальника войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова как подлый теракт. Как сообщает пресс-служба Кремля, руководители двух стран договорились продолжить тесное сотрудничество в борьбе с терроризмом.
«Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт, — подчеркивается в сообщении. — Акцентировано намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму».
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