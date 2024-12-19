«Роснефть» стала лидером российского фондового рынка по капитализации
23:12 19.12.2024
Акции «Роснефти» на Московской бирже вечером 19 декабря достигали уровня 505,1 руб. за бумагу, а общая капитализация компании составила 5,35 трлн руб., что вывело ее на позицию лидера отечественного фондового рынка. При этом, по мнению аналитиков рынка, у акций «Роснефти» есть существенный потенциал роста в будущем году.
«Будучи единственной историей роста на российском нефтяном рынке с понятными перспективами ввода новых мощностей, «Роснефть» остается одной из наиболее привлекательных инвестиционных идей в секторе на горизонте 2025 года», - отмечается в декабрьской стратегии «Альфа-банка». Его аналитики отмечают, что «Роснефть» демонстрирует впечатляющую операционную эффективность за счет снижения удельных расходов и наращивания добычи на высокомаржинальных проектах. Это обеспечило компании устойчивость рентабельности по EBITDA (30% за 9 месяцев 2024 года), которая может достичь 35% по мере восстановления цен на нефть и ввода новых проектов. В «Альфа-банке» считают, что ценные бумаги «Роснефти» могут достичь 645 руб. за штуку. Таким образом потенциал роста ценных бумаг составляет около 30% к нынешней цене.
Оптимистично смотрят на ценные бумаги «Роснефти» и аналитики других финансовых организаций. Представители «БКС-Мир инвестиций» полагают, что акции «Роснефти» подорожают до 730 руб., эксперты «Синары» обозначили уровень в 710 руб., «Финама» - около 670 рублей, «Промсвязьбанка» - 661 руб., «Газпромбанка» - 630 руб., «Ренессанс Капитала» - 600 руб.
«Роснефть» традиционно входит в пятерку лидеров по капитализации на российском фондовом рынке. Среди нефтяных компаний в числе крупнейших также «Лукойл» (4,4 трлн руб.), «Газпром нефть» (2,6 трлн руб.) и «Газпром» (2,5 трлн руб.).
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