Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппарата. 16 БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, 14 над акваторией Черного моря, 5 над территорией Брянской области и 1 над территорией Белгородской области», — сообщили в российском военном ведомстве.