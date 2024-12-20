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Силы ПВО за ночь уничтожили 36 украинских БПЛА над регионами России

09:00 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппарата. 16 БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, 14 над акваторией Черного моря, 5 над территорией Брянской области и 1 над территорией Белгородской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

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