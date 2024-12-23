В Киеве прогремело как минимум четыре мощных взрыва, в городе «яркое зарево» — очевидцы
09:05 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре мощных взрыва раздалось в Киеве, в городе наблюдается очень сильный пожар. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.
«Один очень мощный взрыв был на земле, еще три мощных последовали за ним, возможно, от работы ПВО; в центре, в стороне железнодорожного вокзала, наблюдается очень яркое зарево», — рассказал один из них. «Тревога объявлена, в северо-восточной части города слышна работа ПВО, один взрыв был очень мощным, очень громким», — отметил второй.
Ранее о взрывах в городе сообщали украинские СМИ, а местные власти информировали о работе системы противовоздушной обороны.
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