В Якутске при пожаре в изоляторе погибли пятеро — военный комиссариат региона

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек погибли в результате пожара в изоляторе в Якутске, где содержались военнослужащие, самовольно оставившие части, еще семеро пострадали, сообщили в оперштабе Якутии со ссылкой на военный комиссариат региона.

«В ночь с 19 по 20 декабря в 02:00 по местному времени (20:00 мск 19 декабря — прим. ТАСС) зафиксирован пожар на Вилюйском переулке. Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. Семь человек пострадали из-за отравления дымом, они находятся в больнице, медики оказывают им всю необходимую помощь. Пять человек погибли, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.