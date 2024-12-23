Орбан хочет принять решение о санкциях ЕС против РФ после инаугурации Трампа — Bloomberg

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что намерен подождать инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января и уже после этого принимать решение по продлению санкций ЕС против России. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Евросоюз ввел 15 санкционных пакетов против России, которые необходимо продлевать каждые полгода. В следующий раз это предстоит делать в конце января, через 11 дней после вступления Трампа в должность президента США. Для продления действия ограничений необходимо единогласное решение 27 стран, входящих ЕС, и Орбан может наложить вето, отмечает Bloomberg.

Под конец саммита Евросоюза в четверг премьер-министр Венгрии «удивил своих коллег», сказав, что не готов продлевать санкции, отметили собеседники агентства.