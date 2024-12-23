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НОВОСТИ

Туристический налог с 1 января 2025 года начнет действовать в 55 регионах России

10:20 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический налог с 1 января вводится на территории 55 регионов России, в большинстве из них действие туристического налога будет распространяться на отдельные муниципалитеты. С документами региональных и городских властей ознакомился ТАСС.

Туристический налог на территории всего региона будет распространяться в Республике Алтай, Камчатке, Карелии и Вологодской области. Часть субъектов вводит туристический налог только в областном центре, например, Архангельске, Владикавказе, Екатеринбурге, Казани, Омске, Нальчике, Пензе, Рязани, Туле, Улан-Удэ, Хабаровске, Элисте.

Остальные регионы вводят новый налог также на территориях, популярных среди туристов. Например, в Кузбассе, помимо Кемерова и Новокузнецка, действие закона будет распространяться и на горнолыжный курорт «Шерегеш». В Алтайском крае список пополнил популярный санаторный курорт Белокуриха, в Иркутской области — поселок Листвянка на берегу Байкала, в Калининградской области — города Светлогорск и Зеленоград, в Краснодарском крае — город Сочи, в Ставропольском крае — города-курорты Кавказских Минеральных Вод.

Президент России Владимир Путин 12 июля подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог будет местным налогом, муниципалитеты должны самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Он не коснется некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции.

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