70% состава направляемых в Курахово в ДНР подкреплений ВСУ дезертирует по дороге — Рогов
10:32 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 70% личного состава подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые перебрасывают в Курахово, дезертирует, до позиций в западной части города добирается лишь третья часть направляемых подкреплений. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«В Курахово перебрасывают насильно мобилизованных, но их доходит до позиций не больше 30%, идет массовое бегство», — сказал Рогов.
По его словам, аналогичная ситуация складывается на многих других участках на линии боевого соприкосновения в ДНР. «Их этапируют, приковывают, но две трети убегают по дороге на фронт. Киевский режим не знает, что с ними делать, потому что многие бегут с оружием в руках. Сейчас по закону их пока не преследуют, они могут вернуться в свое подразделение. Курахово — наиболее яркий пример, но вообще они сыплются везде», — отметил собеседник агентства.
«В Курахове начался обратный отсчет для группировки ВСУ. Им невозможно там удержаться, к этому нет никаких предпосылок», — добавил он.
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