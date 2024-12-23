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Перенос поставок США танков Тайваню говорит о нагрузке американской промышленности — WSJ

11:00 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержки поставок Соединенными Штатами танков Abrams Тайваню говорят о перегрузке американской промышленности в последние годы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, согласно первоначальному плану, Тайвань должен был получить первую партию танков в 2022 году. Однако Вашингтон «опоздал на два года», так как пандемия COVID-19 и конфликты на Украине и Ближнем Востоке «усилили нагрузку на оборонную промышленность США».

При этом отмечается, что подход избранного президента США Дональда Трампа к Тайваню остается неясным. Во время предвыборной кампании политик предупреждал, что Тайваню придется значительно увеличить свои военные расходы и не полагаться исключительно на военную поддержку США. С другой стороны, Трамп выбрал в свою команду ряд политиков, настроенных скептически в вопросе отношений с Китаем.

16 декабря сообщалось, что США поставили Тайваню первую партию из 38 танков Abrams модификации M1A2T. Тайбэй получит еще 42 американских танка в 2025 году, а последнюю партию из 28 боевых машин — в 2026 году.

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