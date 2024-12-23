Украинская ракета уничтожена в курском приграничье

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром сбили украинскую ракету в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства Курской области.

«Утром украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении.