Более 1,2 млрд звонков мошенников пресечено благодаря внедрению анти-фрод систем

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анти-фрод системы, внедренные операторами сотовой связи, позволили пресечь 1,2 млрд звонков россиянам от мошенников. Об этом на заседании Совета Федерации сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Мы добились внедрения компаниями сотовой связи анти-фрод систем. Кроме того, стали привлекать их к ответственности за пропуск так называемого подменного трафика. К чему это привело: мы пресекли более 1,2 млрд звонков мошенников», — сказал он.