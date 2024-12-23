РФ стала хозяйкой положения на Украине, у Запада большие проблемы — американский политолог

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия стала хозяйкой положения на Украине и теперь определяет, какие шаги предпринимать для закрепления своего успеха в противоборстве с Западом. Испытания российскими военными нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник» продемонстрировали большие проблемы США и их союзников на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Он (президент РФ Владимир Путин — прим. ТАСС) сам определяет, как будет дальше развиваться ситуация, потому что он знает, что у нас большие проблемы на Украине, — заявил Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. — Он также знает, что ракета „Орешник“ достигнет цели, каких бы препятствий перед ней не появилось».

По словам эксперта, Россия «значительно усилилась за последние два-три года», поскольку смогла стать «по-настоящему суверенной страной». «Украинская армия находится в гораздо худшем состоянии, и именно поэтому русские находятся на грани победы на Украине, — признал Миршаймер. — Я не знаю, кто сейчас может сказать, что Россия находится в слабом положении и что Путин будет в слабой позиции, когда будет торговаться с [избранным президентом США] Дональдом Трампом».