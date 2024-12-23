После взрывов в Киеве пожар наблюдается в районе военного завода «Артем» — очевидцы

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар наблюдается в районе военного завода «Артем» в Киеве после взрывов, сообщили ТАСС очевидцы.

«Пожар после взрывов на станции метро „Лукьяновская“ в районе военного завода „Артем“, со стороны которого видно зарево», — сказали очевидцы.

Завод «Артем» производит авиационные ракеты класса воздух — воздух, а также оборудование для авиационной техники.