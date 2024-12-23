Последствия политики охлаждения экономики начнут ощущаться с января-февраля — глава МЭР РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последствия политики охлаждения экономики России пока частично купируются предновогодним спросом, ощущаться они начнут с января — февраля следующего года. Об этом в интервью «Эксперту» сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Сейчас это отчасти купируется предновогодним настроением и спросом, но с января-февраля мы начнем ощущать ее последствия более отчетливо», — сказал он.