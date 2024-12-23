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Только «Альтернатива для Германии» может спасти ФРГ, считает Маск

12:32 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что только вероятный приход к власти в ФРГ партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может «спасти» страну.

«Только АдГ может спасти Германию», — написал он на своей странице в соцсети X, сопроводив этой подписью репост сообщения германской политической активистки Наоми Зайбт, критикующей кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца за нежелание вести диалог с АдГ.

В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в рамках какой бы то ни было коалиции — ни на федеральном, ни на региональном уровне. В то же время, согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг АдГ находится на уровне 18-20%.

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