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НОВОСТИ

Первый зампред Сбера Ведяхин: Бизнес активно использует генеративный искусственный интеллект

12:18 20.12.2024

Международная конференция по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey 2024, которую Сбер провел в декабре, показала растущий интерес бизнеса во всем мире к генеративному ИИ (GenAI). Об этом рассказал в интервью РБК первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В этом году на конференцию приехали участники из 48 стран мира – Кубы, Турции, Эфиопии, Франции, Узбекистана, Индии, Вьетнама, Бразилии, Белоруссии, Испании, ОАЭ, Перу и многих других, сообщил он. «Главные тренды этой конференции были связаны с GenAI-революцией: мощность генеративных моделей в мире растет, чуть ли не каждую неделю появляются новые продукты, – отметил Александр Ведяхин. – Бизнес активно интегрирует решения с генеративным искусственным интеллектом в свои продукты и услуги, улучшая пользовательский опыт».

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