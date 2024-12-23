В России появится рейтинг топ-менеджеров по искусственному интеллекту

12:22

Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в 2025 году начнет выпускать рейтинг лучших топ-менеджеров по ИИ. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РБК.

«Со следующего года Альянс в сфере ИИ начнет выпускать рейтинг лучших топ-менеджеров по искусственному интеллекту, которые внедрили ИИ в бизнес-процессы с видимыми эффектами, обеспечили ИИ-трансформацию организации и внесли вклад в развитие этой технологии на уровне страны», – рассказал он.