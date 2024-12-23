Зеленский долго не удержится в кресле, уверен Медведев
13:00 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский понимает невозможность возвращения себе легального статуса президента Украины, поэтому «ставит на войну». Такое мнение высказал зампред Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев, комментируя оскорбительные высказывания Зеленского в адрес российского президента.
«Такая риторика [Зеленского] освобождает от необходимости соблюдать приличия. Президент [РФ Владимир Путин] вчера сказал, что переговоры с этой тварью возможны только в случае ее легального возвращения на пост главы государства. Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну», — отметил Медведев.
Однако, по мнению зампреда СБ РФ, глава киевского режиме «и здесь ошибся». «Он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле. История совсем скоро сольет его в выгребную яму с нечистотами, которая и поглотит ничтожество в удушливых миазмах забвения», — считает Медведев.
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