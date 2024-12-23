Российские войска освободили Успеновку и Новопустынку в ДНР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за прошедшие сутки освободили Новопустынку и Успеновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобождена Успеновка. Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Новопустынку в Донецкой Народной Республике» — сообщили в российском военном ведомстве.