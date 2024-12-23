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Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых

14:00 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России, вопреки прогнозам аналитиков, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, но указал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую на уровне 21% годовых. Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — указано в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что «с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос».

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