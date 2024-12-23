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Критики назвали Маска теневым президентом США — WP

14:32 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Критики назвали американского бизнесмена Илона Маска «теневым президентом» США после его вмешательства в процесс принятия законопроекта о финансировании федерального правительства. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По информации издания, «в среду Маск использовал свой влиятельный аккаунт в соцсети X, чтобы оказать давление на республиканцев в Палате представителей с целью торпедировать законопроект о расходах, который должен был обеспечить работу федерального правительства в течение трех месяцев».

Согласно данным газеты, сообщения Маска, «содержавшие ряд ложных утверждений» о законопроекте, быстро распространились по Вашингтону. Законодатели сообщили, что «их телефонные линии весь день разрывались от звонков избирателей», видевших посты Маска. The Washington Post отмечает, что примерно через 12 часов после первого поста Маска избранный президент Дональд Трамп и избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс также выступили против законопроекта, после чего республиканцы в Палате представителей отказались от него.

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