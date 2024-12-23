Пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы приговорены к срокам до 8 лет 8 месяцев

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изобильненский районный суд Ставрополья приговорил пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к срокам лишения свободы от 8,5 года до 8 лет 8 месяцев. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 6 месяцев до 8 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.