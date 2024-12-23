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Закон о зачислении в школы детей мигрантов не носит запретительный характер — Матвиенко

15:12 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком, не носит запретительный характер, он нацелен на создание условий для изучения русского языка и получения образования такими детьми. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Этот закон не носит запретительного характера. Понятно, что ребенок, который приходит в первый класс или какой-то другой класс, не зная русского языка, не сможет получать полноценное образование. Для этого вводится тестирование, чтобы подготовить ребенка к обучению», — сказала спикер.

Когда дети не знают русского языка, но при этом должны осваивать программу, это создает для учителей большие сложности, добавила спикер.

Матвиенко подчеркнула, что необходимо сделать все, чтобы создать условия для адаптации детей иностранцев, проживающих в России на законных основаниях. «Те, кто находится в России незаконно, они не должны находиться. Их нужно выселять из Российской Федерации», — сказала она.

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