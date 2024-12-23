Турция поможет новым властям Сирии в создании институтов власти — Эрдоган
16:00 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция окажет помощь Сирии в создании институтов власти и подготовке конституции, а также уже начала консультации по этим вопросам с представителями новых сирийских властей, в том числе с их лидером Ахмедом аш-Шараа (известен под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани). Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Каира, где он в четверг принял участие в саммите «Исламской восьмерки» (D-8). Его высказывания приводит агентство Anadolu.
«В Сирии возникла новая картина. Тот факт, что [бывший президент Башар] Асад сейчас находится в России, свидетельствует о том, насколько значимыми оказались произошедшие события. Наши братья и сестры в Сирии сами будут принимать решения о своем будущем. Мы постараемся помочь им в том, каким должно быть государственное устройство, передать им наш опыт <…>. Одним из важнейших шагов в восстановлении государства является подготовка конституции. По этой теме мы уже установили контакты с представителями новой сирийской администрации во главе с аль-Джулани», — сказал Эрдоган.
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