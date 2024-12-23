ЕК предложила приостановить «безвиз» для чиновников и дипломатов Грузии

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) официально предложила приостановить «безвиз» для чиновников и дипломатов Грузии. Об этом говорится в распространенном пресс-службой ЕК заявлении.

«Сегодня Еврокомиссия вносит предложение приостановить часть соглашения ЕС и Грузии об упрощении визового режима. Если Совет ЕС одобрит это, то грузинские дипломаты, чиновники и их семьи, имеющие служебные или дипломатические паспорта, должны будут получать визы для краткосрочных поездок продолжительностью до 90 дней в течение полугода», — сообщила Еврокомиссия, отметив, что это ответ на «силовое подавление протестов».