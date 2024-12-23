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Украина начинает получать первые средства из США за счет замороженных активов РФ — Шмыгаль

16:32 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина подписала финальные соглашения, позволяющие впервые получить $1 млрд за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем-телегам-канале.

«Сегодня соответствующие соглашения со Всемирным банком подписало министерство финансов Украины <…>, — сказал он. — Украина выполнила все необходимые шаги для получения денег».

Шмыгаль уточнил, что $1 млрд будет выделен Всемирным банком в виде невозвратного гранта в счет предстоящего взноса США в рамках механизма по использованию замороженных российских активов. Всемирный банк, кроме того, выделит еще $1,05 млрд в качестве кредита под гарантии Японии и Великобритании.

В октябре лидеры Группы семи (G7) приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Подчеркивалось, что займы «будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права». При этом США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.

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