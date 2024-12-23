Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующий год будет объявлен в России Годом защитника Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин.

На заседании Госсовета он напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех наших предков», — сказал Путин.