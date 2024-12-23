В результате атаки ВСУ на Рыльск повреждены жилые дома, есть погибшие

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальные и спортивные объекты, а также жилые дома повреждены в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Рыльск Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.



«Нацисты сознательно выбирают целями ударов именно мирные объекты и учреждения социальной инфраструктуры. Повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, а также частные домовладения», — написал он.



