Ракеты со стороны ВСУ повредили Успенский кафедральный собор XVIII века

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Успенский кафедральный собор XVIII века в Рыльске получил повреждения в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет, сообщил ТАСС сотрудник собора.



«Собор и склады повреждены взрывной волной. Это не прямое попадание, прямое попадание было рядом. Слава богу, никто не погиб и не пострадал», — сказал собеседник.



Как ранее сообщил врио губернатор региона Александр Хинштейн, ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску, на месте работают оперативные службы, пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.



