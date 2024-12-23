При обстреле Рыльска пострадала женщина на 9-м месяце беременности
20:50 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Рыльске по моему поручению находится и. о. заместителя губернатора, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Андрей Белостоцкий. По последним уточненным данным, всего после атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратилось 9 человек, 5 из них направлены в Курскую областную больницу. Среди пострадавших — женщина, находящаяся на 9-м месяце беременности», — написал он в телеграм-канале.
Он уточнил, что четверо пострадавших получили легкие ранения, остальные получили ранения средней степени тяжести.
НОВОСТИ
- 20:38 22.12.2024
- При поддержке Сбера построен новый аэровокзал в Магадане
- 19:35 22.12.2024
- Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо
- 19:03 22.12.2024
- МИД Турции: Все санкции, наложенные на прежний режим в Сирии, должны быть отменены
- 18:45 22.12.2024
- Трамп направил Зеленскому послание с тем, чтобы тот начал думать о переговорах - СМИ
- 15:10 22.12.2024
- В ближайшие шесть лет в РФ будет реконструировано 75 аэропортов - Путин
- 13:10 22.12.2024
- Агентство по ядерной безопасности США отчиталось о производстве можернизорованных ядерных авиабомб
- 12:50 22.12.2024
- Силуанов пояснил, почему возникли проблемы с выдачей семейной ипотеки
- 11:10 22.12.2024
- Европа может лишиться поставок газа из Катара из-за нового закона ЕС
- 10:30 22.12.2024
- Путин: Наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны…
- 10:08 22.12.2024
- Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджоги
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать