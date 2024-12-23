0
0
2145
НОВОСТИ

При обстреле Рыльска пострадала женщина на 9-м месяце беременности

20:50 20.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина на 9-м месяце беременности пострадала в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Рыльск Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В Рыльске по моему поручению находится и. о. заместителя губернатора, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Андрей Белостоцкий. По последним уточненным данным, всего после атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратилось 9 человек, 5 из них направлены в Курскую областную больницу. Среди пострадавших — женщина, находящаяся на 9-м месяце беременности», — написал он в телеграм-канале.

Он уточнил, что четверо пострадавших получили легкие ранения, остальные получили ранения средней степени тяжести.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:38 22.12.2024
При поддержке Сбера построен новый аэровокзал в Магадане
0
597
19:35 22.12.2024
Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо
0
685
19:03 22.12.2024
МИД Турции: Все санкции, наложенные на прежний режим в Сирии, должны быть отменены
0
626
18:45 22.12.2024
Трамп направил Зеленскому послание с тем, чтобы тот начал думать о переговорах - СМИ
0
682
15:10 22.12.2024
В ближайшие шесть лет в РФ будет реконструировано 75 аэропортов - Путин
0
912
13:10 22.12.2024
Агентство по ядерной безопасности США отчиталось о производстве можернизорованных ядерных авиабомб
0
1176
12:50 22.12.2024
Силуанов пояснил, почему возникли проблемы с выдачей семейной ипотеки
0
1065
11:10 22.12.2024
Европа может лишиться поставок газа из Катара из-за нового закона ЕС
0
1398
10:30 22.12.2024
Путин: Наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны…
0
1409
10:08 22.12.2024
Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджоги
0
2400

Возврат к списку