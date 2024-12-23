При обстреле Рыльска пострадала женщина на 9-м месяце беременности

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина на 9-м месяце беременности пострадала в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Рыльск Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.



«В Рыльске по моему поручению находится и. о. заместителя губернатора, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Андрей Белостоцкий. По последним уточненным данным, всего после атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратилось 9 человек, 5 из них направлены в Курскую областную больницу. Среди пострадавших — женщина, находящаяся на 9-м месяце беременности», — написал он в телеграм-канале.



Он уточнил, что четверо пострадавших получили легкие ранения, остальные получили ранения средней степени тяжести.





