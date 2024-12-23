В Европу хлынет новая волна беженцев с Укаины - голландские эксперты

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение о прекращении огня на Украине может привести к тому, что в Европу хлынет новая волна беженцев. С таким утверждением выступили в своем новом докладе эксперты из Нидерландского института международных отношений «Клингендаль».



Как отмечается в документе, прекращение огня, например, может привести к отмене чрезвычайного положения, что позволит многим мужчинам, которым в настоящее время не разрешено покидать страну, навестить своих жен и детей в европейских странах. Увеличение миграции может вызвать и мирное соглашение с потенциально плохими экономическими перспективами.





