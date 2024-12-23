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11 человек погибли, до 80 пострадали при наезде автомобиля на людей в Магдебурге — Bild

08:40 21.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 11 человек погибли, до 80 пострадали при наезде автомобиля на людей на рождественском рынке в Магдебурге. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

Такие же цифры приводят сейчас и другие немецкие СМИ. До сих пор поступала противоречивая информация о числе погибших и пострадавших.

Совершивший наезд на людей на рождественском рынке в Магдебурге является выходцем из Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники.

По ее информации, это мужчина 1974 года рождения. Он задержан. Подозреваемый арендовал автомобиль, на котором совершил наезд на посетителей рождественского рынка в центре города.

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