11 человек погибли, до 80 пострадали при наезде автомобиля на людей в Магдебурге — Bild
08:40 21.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 11 человек погибли, до 80 пострадали при наезде автомобиля на людей на рождественском рынке в Магдебурге. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.
Такие же цифры приводят сейчас и другие немецкие СМИ. До сих пор поступала противоречивая информация о числе погибших и пострадавших.
Совершивший наезд на людей на рождественском рынке в Магдебурге является выходцем из Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники.
По ее информации, это мужчина 1974 года рождения. Он задержан. Подозреваемый арендовал автомобиль, на котором совершил наезд на посетителей рождественского рынка в центре города.
НОВОСТИ
- 20:38 22.12.2024
- При поддержке Сбера построен новый аэровокзал в Магадане
- 19:35 22.12.2024
- Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо
- 19:03 22.12.2024
- МИД Турции: Все санкции, наложенные на прежний режим в Сирии, должны быть отменены
- 18:45 22.12.2024
- Трамп направил Зеленскому послание с тем, чтобы тот начал думать о переговорах - СМИ
- 15:10 22.12.2024
- В ближайшие шесть лет в РФ будет реконструировано 75 аэропортов - Путин
- 13:10 22.12.2024
- Агентство по ядерной безопасности США отчиталось о производстве можернизорованных ядерных авиабомб
- 12:50 22.12.2024
- Силуанов пояснил, почему возникли проблемы с выдачей семейной ипотеки
- 11:10 22.12.2024
- Европа может лишиться поставок газа из Катара из-за нового закона ЕС
- 10:30 22.12.2024
- Путин: Наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны…
- 10:08 22.12.2024
- Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджоги
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать