В Рыльске при атаке ВСУ погибли 5 человек, гибель ребенка не подтвердилась — Хинштейн

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гибель ребенка в результате обстрела Рыльска Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не подтвердилась. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«И уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о шести — нет. Их пять. Детей среди них нет, но это, конечно, не отменяет горечи и боли от трагедии. Я искреннее соболезную всем близким, родным, всем жителям Рыльска. Правительство региона окажет людям максимальную помощь», — сказал Хинштейн в видеообращении.