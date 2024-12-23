Маск заявил о демографической угрозе для Германии и Европы

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность низким уровнем рождаемости в Германии и Европе.

«Германия и Европа в глубокой беде из-за сверхнизкого уровня рождаемости. Им грозит опасность исчезнуть совсем», — заявил Маск.

Ранее предприниматель предупреждал, что перед человечеством стоит угроза большого демографического кризиса, из-за которого могут исчезнуть целые нации. Под угрозой, как отмечал Маск, в том числе культуры Италии, Франции и Японии.