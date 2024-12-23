В домах Советского и Кировского районов Казани произошло возгорание из-за атаки БПЛА

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание зафиксировано в домах в Советском и Кировском районах Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

«Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского и Кировского районов. Службы работают на месте возгорания. Оказывается вся необходимая помощь», — отмечается в сообщении.