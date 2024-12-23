Шольц пришел в ярость из-за призыва Дуды конфисковать российские активы — FT
11:00 21.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече лидеров ЕС в Брюсселе выступил резко против идеи президента Польши Анджея Дуды конфисковать и потратить замороженные российские активы на сумму 260 млрд евро на предоставление кредитов Украине. Об сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже не используете евро!» — приводит газета слова канцлера ФРГ.
По данным газеты, эту идею продвигали США и Великобритания, но против нее выступили Германия, Франция и Италия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе.
НОВОСТИ
- 20:38 22.12.2024
- При поддержке Сбера построен новый аэровокзал в Магадане
- 19:35 22.12.2024
- Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо
- 19:03 22.12.2024
- МИД Турции: Все санкции, наложенные на прежний режим в Сирии, должны быть отменены
- 18:45 22.12.2024
- Трамп направил Зеленскому послание с тем, чтобы тот начал думать о переговорах - СМИ
- 15:10 22.12.2024
- В ближайшие шесть лет в РФ будет реконструировано 75 аэропортов - Путин
- 13:10 22.12.2024
- Агентство по ядерной безопасности США отчиталось о производстве можернизорованных ядерных авиабомб
- 12:50 22.12.2024
- Силуанов пояснил, почему возникли проблемы с выдачей семейной ипотеки
- 11:10 22.12.2024
- Европа может лишиться поставок газа из Катара из-за нового закона ЕС
- 10:30 22.12.2024
- Путин: Наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны…
- 10:08 22.12.2024
- Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджоги
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать