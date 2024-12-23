Шольц пришел в ярость из-за призыва Дуды конфисковать российские активы — FT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече лидеров ЕС в Брюсселе выступил резко против идеи президента Польши Анджея Дуды конфисковать и потратить замороженные российские активы на сумму 260 млрд евро на предоставление кредитов Украине. Об сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Вы не понимаете, как это повлияет на стабильность наших финансовых рынков. Вы даже не используете евро!» — приводит газета слова канцлера ФРГ.

По данным газеты, эту идею продвигали США и Великобритания, но против нее выступили Германия, Франция и Италия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе.