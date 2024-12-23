Восемь прилетов БПЛА зафиксировано в Казани, в том числе шесть — по жилым домам

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь прилетов украинских беспилотников зафиксировали в Казани, в том числе на территории промышленного предприятия и жилых массивов. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«К этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один — на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив. По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.