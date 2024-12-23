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НОВОСТИ

Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива

11:30 21.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по израильскому военному объекту в районе Тель-Авива. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

«Ракетные силы йеменских вооруженных сил нанесли удар по военной цели израильского врага в оккупированном районе Яффо с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты „Палестина-2“, которая точно поразила цель. Системы противовоздушной обороны и не смогли ее перехватить», — сказал представитель «Ансар Аллах», заявление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

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