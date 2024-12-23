От мазута необходимо очистить 54 км берега Черного моря в Краснодарском крае

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протяженность берега Черного моря в Краснодарском крае, который необходимо очистить от мазута, составляет 54 км, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Протяженность работ по очистке берега в Краснодарском крае составляет 54 км. В Анапе необходимо очистить 44 км береговой линии. В Темрюкском районе — 10 км», — сказали в МЧС.