От мазута необходимо очистить 54 км берега Черного моря в Краснодарском крае
12:00 21.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Протяженность берега Черного моря в Краснодарском крае, который необходимо очистить от мазута, составляет 54 км, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«Протяженность работ по очистке берега в Краснодарском крае составляет 54 км. В Анапе необходимо очистить 44 км береговой линии. В Темрюкском районе — 10 км», — сказали в МЧС.
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