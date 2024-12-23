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ВСУ на фоне неудач усилили удары по гражданским объектам за последние 2-3 месяца — Сальдо

12:30 21.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне военных неудач за последние 2-3 месяца усилили удары по гражданским объектам, это не война, а терроризм. Об этом заявил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В военном смысле они все больше и больше терпят неудачу, они переходят к другим, более варварским методам, то есть они обстреливают конкретно гражданские цели. <…> Все больше и больше это похоже не на войну, а на чистый, откровенный терроризм с очень кровавым наследием», — сказал он.

Сальдо уточнил, что усиление огня со стороны украинских военных произошло за последние 2-3 месяца. «Они бьют <…> по заправочным станциям, по автобусам, по маршрутным автобусам. Для этого применяется не только ствольная артиллерия, но и БПЛА. Это FPV-дроны: ведь сидит где-то там оператор, который смотрит в экран», — подчеркнул губернатор.

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