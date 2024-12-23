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Льды Антарктиды сократятся на 1/4 к 2100 году при нынешнем объеме выбросов углекислоты - JAMSTEC

13:00 21.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Площадь ледяного покрова зоны Антарктиды к 2100 году сократится на четверть, если на нынешнем уровне сохранятся объемы выброса в атмосферу парниковых газов, вызывающих, по мнению экспертов, потепление климата на планете. К такому выводу пришли специалисты государственного Японского агентства наук и технологий океана и земли (JAMSTEC).

Площадь ледяного покрова Антарктиды, отмечается в их докладе, сейчас составляет около 12 млн кв км. Она стала сокращаться с 2016 года, как полагают, под воздействием потепления климата.

Эксперты JAMSTEC просчитали на компьютерах различные варианты изменения ледовой ситуации в Антарктике под влиянием концентрации углекислого газа и метана в атмосфере. При сохранении нынешних объемов выбросов, по этому сценарию, к 2100 году содержание углекислоты в атмосфере увеличится в полтора раза по сравнению с нынешним уровнем. Это приведет к уменьшению на четверть нынешней площади льда.

В то же время сокращение ледяного покрова постепенно прекратится, если не позднее 2040 года принять эффективные меры по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу, утверждают специалисты JAMSTEC.

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