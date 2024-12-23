В Дамаске в результате теракта погиб сотрудник иранского посольства

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Технический сотрудник иранского посольства в Дамаске погиб в результате обстрела его автомобиля со стороны террористов 15 декабря. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«В воскресенье 15 декабря террористические элементы обстреляли автомобиль сотрудника посольства Ирана в Дамаске Сейеда Дауда Битарафа, он погиб», — говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства. Багаи «выразил соболезнования семье погибшего и всему иранскому народу и решительно осудил этот преступный акт».