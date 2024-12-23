Подозреваемый в наезде на людей в Магдебурге неоднократно грозился пойти на насилие — Bild
18:00 21.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина, совершивший на автомобиле наезд на людей в Магдебурге, в социальных сетях неоднократно открыто грозился пойти на насилие, но никакие меры правоохранительные органы не приняли. Об этом пишет газета Bild.
В основном посты подозреваемого были направлены против ислама. Он утверждал, что ФРГ якобы хочет «исламизировать Европу». В соцсети X 50-летний выходец из Саудовской Аравии писал, что Германии «придется заплатить цену», и заявлял, что якобы «скоро наступит возмездие», даже если это будет стоить ему жизни.
Водитель BMW в пятницу вечером умышленно направил машину в людей на рождественском рынке в центре Магдебурга, причем в той его части, где было много родителей с детьми. Власти назвали случившееся терактом. Погибли, по последним данным, не менее 5 человек, пострадали более 200. По информации источников газеты Bild, число жертв составляет как минимум 11.
Подозреваемый Талеб А. находится в Германии с 2006 года, имеет постоянный вид на жительство. В 2016 году мужчина получил статус беженца, работал врачом в городе Бернбург.
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