Почти половина украинцев поддержала бы создание правительства нацединства — опрос

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина граждан Украины поддерживают идею создания в стране правительства национального единства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным опроса, 47% украинцев положительно относятся к созданию такого правительства как «широкого объединения всех сил в парламенте и вне его». Не поддерживают эту идею только 10% опрошенных, еще 37% относятся к ней нейтрально.

Авторы опроса отмечают, что к инициативе создания правительства национального единства благосклонно относится существенная часть даже тех респондентов, которые заявили о доверии Владимиру Зеленскому (43%). Среди тех, кто не доверяет Зеленскому, процент поддержавших идею еще выше — 57%.

В качестве главы такого правительства авторы опроса предлагали выбрать кого-то из лидеров фракций и депутатских групп, работающих сейчас в парламенте, или действующего премьера. Однако 34% респондентов считают, что никто из них не подходит на эту роль. 20% полагают, что правительство национального единства мог бы возглавить экс-президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, а 13% высказались в пользу нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля. Далее по уровню поддержки следуют экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (7%) и бывший сопредседатель ныне запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидер группы «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко (5%).

Опрос проводился 1–9 декабря методом телефонных интервью на основе случайной выборки номеров. В нем участвовала тысяча граждан Украины возрастом от 18 лет и старше. Статистическая погрешность — от 3,5% до 4,1%